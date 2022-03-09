اهتمام ودعم.. والد شهيد: لم أتوقع تكريم الرئيس السيسي لنا.. فيديو

أبدى مدحت زكي والد الشهيد ملازم اول فادي مدحت زكي، سعادته بتكريم الرئيس السيسي له في احتفالية يوم الشهيد .



وقال مدحت زكي في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لم أتوقع أن يتم تكريمي في الاحتفالية ".

وأضاف مدحت زكي :" مشفناش رئيس بيعمل اللي بيعمله الرئيس السيسي معانا “، مضيفا:” ابني قدم روحه للحفاظ على أمن مصر ".

وتابع مدحت زكي :" الرئيس السيسي يهتم بنا كـ أسر شهداء"، مضيفا:" ابني بعدما تخرج من كلية تجارة إنجليزي قدم في الجيش كـ ضابط متخصص ".

وأكمل مدحت زكي :" ابني كان بيحب الجيش جدا، وابني كان في شمال سيناء ومش عايز يقولنا وكان يقول لنا انه متواجد في فايد وليس شمال سيناء ولم اعلن أنه متواجد في شمال سيناء إلا في يوم استشهاده ".