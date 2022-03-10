أخطاء ترتكبها المرأة في تدمير الميزانية

تعانى الكثير من النساء من تدمير الميزانية وعدم القدرة على تلبية احتياجات الأسرة رغم المحاولات العديدة للتوفير فى الميزانية .. فما هى أشهر الأخطاء التى ترتكبها المرأة فى تدمير الميزانية دون أن تدري؟
ونعرض لكم أهم أخطاء تدمير الميزانية التى تقع فيها ربات البيوت ، وذك وفقا لما جاء في الموقع “ greatist”.
عدم وضع مفارش داخل الثلاجة لأنها تمنع دوران الهواء البارد داخل الثلاجة مما يجعل الأطعمة تفسد بسرعة.
- حفظ الطعام داخل الثلاجة بطريقة خاطئة تجعل الطعام يفسد بسرعة منها وضع الطعام داخل أكياس مليئة بالهواء أو حفظ الخضر الورقية داخل فوط المطبخ ومنع وصول الهواء إليها.
- عدم الانبهار بعروض الأطعمة وشرائها بكميات أكبر من احتياجات الأسرة لأنه سيتسبب فى تدمير الميزانية والمرأة تعتقد أنها وفرت.
- عدم شراء الأطعمة سريعة التلف بكميات تكفى لفترة طويلة لأنه سيتلف جزء منها وقد يكون كبيرا مما يتسبب فى تدمير الميزانية.
- استهلاك الكثير من الكهرباء دون أن ندري مما يزيد من نفقات الأسرة ومن أشهر الأخطاء المدمرة لميزانية الكهرباء هى ترك الفيشة موصلة فى الكهرباء طوال الوقت حتى عندما لا تستخدم الجهاز مثل اللاب وشاحن الموبايل والكبة وغلاية الماء.
- وضع اوانى الطعام المطهي ساخن داخل الثلاجة مما يعرضها للتلف ووضع الطعام دون غطاء يعرض مذاقه للتغير مما يتسبب فى القاء الطعام وتدمير الميزانية.
- عدم إلقاء بقايا الطعام وإعادة تدويرها واستخدامها فى صنع أصناف جديدة شهية مثل بقايا الفاكهة فى عمل المربى وقطع الخبز البايت يمكن تحميصها فى الفرن وبقايا الخضار فى أطباق الطعام الشهية.