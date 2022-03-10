أخطاء ترتكبها المرأة في تدمير الميزانية

تعانى الكثير من النساء من تدمير الميزانية وعدم القدرة على تلبية احتياجات الأسرة رغم المحاولات العديدة للتوفير فى الميزانية .. فما هى أشهر الأخطاء التى ترتكبها المرأة فى تدمير الميزانية دون أن تدري؟

ونعرض لكم أهم أخطاء تدمير الميزانية التى تقع فيها ربات البيوت ، وذك وفقا لما جاء في الموقع “ greatist”.



عدم وضع مفارش داخل الثلاجة لأنها تمنع دوران الهواء البارد داخل الثلاجة مما يجعل الأطعمة تفسد بسرعة.