مؤسسة أول تطبيق خاص بالإعاقة الذهنية: التربية الفكرية هدفها تنمية الوعي الصحي

قالت الدكتورة مروة كشك، مؤسس أول تطبيق خاص لذوى الإعاقات الذهنية، إن البحث العلمى فى مصر الآن يهتم بتحقيق التميز واحتياجات المجتمع، إلى جانب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأشخاص ذوى الأعاقة.

وأضافت "كشك"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن التربية الفكرية فى مصر تهدف إلى تنمية الوعى الصحى لفئة ذوى الأعاقة فى مصر.

وتابعت مؤسس أول تطبيق خاص لذوى الإعاقات الذهنية، أن كل ذلك سهل فكرة التطبيق لذوى الاحتياجات الخاصة، فهو يتكون من 5 أقسام منها بالصحة الشخصية، والتغذية السليمة، لافتة إلى أنه لم يتم التنسيق مع الجهات الحكومية حتى الآن.

وأشارت مؤسس أول تطبيق خاص لذوى الإعاقات الذهنية، إلى أن هذا التخصص خاص بكلية التربية الرياضية ويعمل على الاهتمام بصحة الأنسان وممارسة النشاط الرياضى.