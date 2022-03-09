انفراجة.. مسئول أوكراني: خروج 48 ألف مواطن عبر الممرات الأمنة

كشف مسئول أوكراني، اليوم الأربعاء، عن خروج ما يقرب من 48 ألف أوكراني عبر الممرات الأمنة في الأراضي الأوكرانية.

وقال المسئول الأوكراني إلى وكالة رويترز تم إجلاء حوالي 48000 أوكراني عبر الممرات الإنسانية حتى الآن".

ووقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، قانونا يسمح لجميع سكان أوكرانيا باستخدام الأسلحة أثناء الأحكام العرفية.

وفي وقت سابق، صوت البرلمان الأوكراني، بالإجماع على السماح للسكان المدنيين باستخدام أي أسلحة نارية أثناء الأحكام العرفية في البلاد.

وجاء في بيان البرلمان الأوكراني: "صوتت لجنة إنفاذ القانون التابعة للبرلمان الأوكراني بالإجماع للتو على زيادة كبيرة في المسؤولية الجنائية عن السرقة والنهب ورفعت جميع القيود المفروضة على استخدام السكان المدنيين للأسلحة النارية لصد العدوان المسلح الذي تشنه روسيا أو أي بلد آخر أثناء الأحكام العرفية".

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إنه تم بالفعل توزيع حوالي 18000 سلاح ناري على سكان العاصمة كييف.