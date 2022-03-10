أخبار التكنولوجيا| سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy F23 5G بسعر اقتصادي وشبكات 5G.. تعرف على مواصفات أرخص هواتف أندرويد لعام 2022

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
قراصنة صينيون اخترقوا شبكات 6 ولايات حكومية.. من هم هاكرز APT41؟
اخترقت مجموعة قراصنة مدعومة من الحكومة الصينية، أنظمة الحاسب لـ 6 من شبكات المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية.
سامسونج تكشف رسميا إمكانيات هاتف Galaxy F23 5G
أعلنت شركة سامسونج Samsung، في هدوء عن الهاتف الاقتصادي Galaxy F23، والذي يمتاز بشاشة كبيرة ومعالج أسرع يعمل مع شبكات الجيل الخامس 5G.
فيفو تكشف النقاب عن أحدث هواتفها.. مواصفات Vivo Y01
أعلنت شركة فيفو Vivo، عن إضافة عضو جديد إلى محفظتها من سلسلة (Y) متوسطة الفئة، حيث يمتاز الإصدار الذي يطلق عليه اسم Vivo Y01، بإمكانيات منافسة وبطارية كبيرة.
عطل يتسبب في توقف تطبيق تيك توك عالميا
أصاب تطبيق تيك توك TikTok عطل مفاجئ، مما تسبب في توقف الخدمة عن العمل مساء أمس الأربعاء 9 مارس 2022 حتي الساعات الأولى من يوم الخميس 10 مارس في شتى أنحاء العالم.
طريقة فحص جهاز الآيفون المستعمل قبل شرائه
طريقة فحص جهاز الآيفون المستعمل قبل شرائه، ستوفرها آبل من خلال ميزة جديدة ضمن تحديث iOS 15.2، والتي ستعمل على تزويد أصحاب الهواتف المستعملة
تعرف على مواصفات أرخص هواتف أندرويد لعام 2022
كشفت شركة لافا Lava الهندية لتصنيع الهواتف الذكية،عن مواصفات هاتف أندرويد جديد ضمن سلسلة X، والذي تطلق عليه اسم Lava X2، طور ليكون من بين أرخص هواتف أندرويد لعام 2022.