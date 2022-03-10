بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فطيرة بالطماطم والروزماري

فطيرة بالطماطم والروزماري من المعجنات الشهية و اللذيذة فيمكنك تناولها كوجبة سناكس خلال اليوم، فهي تتسم بمذاقها الشهي و اللذيذ.
قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فطيرة بالطماطم والروزماري بأسهل الخطوات.
مقادير فطيرة بالطماطم والروزماري
3 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
رشة ملح
رشة سكر
1 كوب زبادي
ماء للعجن
ربع كوب زيت
-الوجه
طماطم روزمارى جاف
جبنة رومى
جبنة موتزاريلا
طريقة تحضير فطيرة بالطماطم والروزماري
- في العجان يخلط دقيق وخميرة وملح وسكر وزبادي وزيت ثم يضاف ماء للعجن
- وتعجن جيدا ثم تترك حتى تختمر
- ثم تقسم العجينة كرات ثم تفرد العجينة وتحشى بالطماطم وروزماي وجبنة رومي وجبنة موزاريلا على الوجه
- ثم يرص في صينية ويدخل الفرن حتى تمام النضج
- وتقدم بالهنا