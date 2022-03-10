بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فطيرة بالطماطم والروزماري

فطيرة بالطماطم والروزماري من المعجنات الشهية و اللذيذة فيمكنك تناولها كوجبة سناكس خلال اليوم، فهي تتسم بمذاقها الشهي و اللذيذ.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فطيرة بالطماطم والروزماري بأسهل الخطوات.

مقادير فطيرة بالطماطم والروزماري



3 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

رشة سكر

1 كوب زبادي

ماء للعجن

ربع كوب زيت

-الوجه

طماطم روزمارى جاف

جبنة رومى

جبنة موتزاريلا



طريقة تحضير فطيرة بالطماطم والروزماري



- في العجان يخلط دقيق وخميرة وملح وسكر وزبادي وزيت ثم يضاف ماء للعجن

- وتعجن جيدا ثم تترك حتى تختمر

- ثم تقسم العجينة كرات ثم تفرد العجينة وتحشى بالطماطم وروزماي وجبنة رومي وجبنة موزاريلا على الوجه

- ثم يرص في صينية ويدخل الفرن حتى تمام النضج

- وتقدم بالهنا