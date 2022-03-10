متحدث مجلس الوزراء: الحكومة لديها الأدوات لتخفيف أزمة الأسعار

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء شرح أسباب أزمة زيادة الأسعار التي نواجهها والتي ليست من صنعنا وليست ذنب الشعب والحكومة، وهى جاءت عقب التضخم الحادث في العالم بسبب كورونا وزادت الأمر صعوبة بعد الحرب الروسية الاوكرانيه، وتأثيرها مضاعف على القمح وكذالك اسعار الطاقة.



وأضاف السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج من مصر المذاع على قناة cbc ، أن رئيس الوزراء شرح بالتفاصيل اسباب الازمة ودور الحكومة في التعامل معها وتخفيف قدر الإمكان زيادة الاسعار واشار ان الحكومة لديها من الأدوات تستطيع من خلال التخفيف من خلال المخزون الاستراتيجي من خلال زيادة جانب العرض عن الطلب وهذا سيعود تدريجيا الي نقطة التوازن.



وأوضح أن جميع المنافذ الخاصة بوزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ستوفر السلع بأسعار ما قبل الأزمة خاصة في جانب اللحوم والمنافذ تقوم ببيعها بالأسعار القديمة .