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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوجة الشهيد أحمد الشبراوي: كانت تربطه علاقة قوية مع أحمد منسي.. فيديو

الشهيد المقدم أحمد
الشهيد المقدم أحمد الشبراوي

قالت ندى حسن، زوجة الشهيد  مقدم أحمد الشبراوي، إن تكريم اليوم من الرئيس السيسي، أشعرنا بالفخر،  وحسيت أن البلد مبتنساش شهدائها على مر التاريخ".

 

وأضافت ندى حسن، خلال تصريحات لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، ان زوجي أحمد الشبراوي كان مرتبط بعيلته أوى وكان بيستمتع بوجودة معانا في الاجازة وكان عايش كل تفاصيل حياتنا ومكانش بينزل اجازته عشان يرتاح ولكن كان شايل همنا وكان بيحاول يريحنا وكان بيصدق ينزل اجازة عشان يكون مع ابنه عمر".

 

وتابعت  زوجة الشهيد  مقدم أحمد الشبراوي، أن "احمد كان له مواقف مع زملائه، في الكتيبة، مؤكدا أنه كان يحرص على دعمهم بطريقة كبيرة في أي موقف، وكان بيخاف على الأطفال في أي عملية كان يقوم بها حتى أطفال الإرهابيين".

 

وأشارت ندى حسن إلى أن أحمد كانت تربطه علاقة قوية مع الشهيد أحمد منسي، مؤكدة أن  اسم أحمد منسى كان بيتردد كتير حتى بعد علمي بأستشهاد أحمد منسى كنت متوقعة استشهاد أحمد الشبرواي".

 

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