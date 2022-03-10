كان بيتمناها ونالها.. والدة الشهيد أحمد سلامة تحكي موقفا مؤثرا معه

قالت السيدة عزة زين الدين والدة الشهيد النقيب أحمد سلامة الذي استهشد في مدينة رفح أثناء تمشيط المنطقة من خلال تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية، أن السوم يوم فخر وعزة والنساء نال شرف الشهادة وكان بيتنماها ونالها وتكريم الرئيس كرم وعزة لينا .

وأضافت عزة زين الدين خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج من مصر المذاع على قناة cbc، أن استشهاد أولادنا مدينا فخر وعزة ووسام على صدرنا وربنا يمتعهم بنعيم الحنه ونحتسبهم عند الله من الشهداء.

وحكت السيدة عزة زين الدين " أن الشهيد أن احمد اول ما اتنقل على أرض رفح وكان دائما بيقول ادعولي استشهد على أرض سينا، وكنت دائما لما اقوله متنزلنزلش ياأحمد أنفاق كان يبصلي ويقولي يا ماما انا ظابط حرس حدود ولما تلاقي نفسك قلقانه قولي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ".

