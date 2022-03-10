الفنان حسين أبوحجاج يحكي قصة تحول عمله من القيادة إلى تصليح الكاوتش

قال الفنان حسين أبو حجاج، إنه كان يعمل على سيارة أجرة بين المحافظات ومن ثم انتقل إلى سيارة النقل ولكن بعد تكرار عدد من الحوادث أمام عينة على الطرق قرر الأبتعاد عن السواقة.

وأضاف " أبو حجاج"، خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"،أنه فتح محل "كاوتش"، ولكن كان يجهل العمل فيه وقرر إغلاقة لأنه أيقن عدم قدرتة فى ممارسة تلك المهنة.

وأشار إلى أنه قبل إغلاقة محل "الكاوتش" بشهر واحد عرض عليه طفل 12 سنه أن يعمل معه بالمحل نظراً لانه كان بعمل مع جدة فى محل مشابة له ومتمكن من المهنة.

وتابع هذا الطفل الصغير هو من علمنى الصنعة وقتها، ومن ثم عرض عليه أحد جيرانه الذهاب للفنان هانى رمزى لمقابلة ورأى فيه "رمزى" شخصية مختلفة تناسب الأدوار السينمائية فقام بترشيحى فى دور “لؤى” بفيلم صعيدى بالجامعة الأمريكية، وكانت أول بداياتى فى عالم الفن.