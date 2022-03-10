كرم جبر: البيان المصري السعودي المشترك قد يكون جسرا للعلاقات العربية

علق الكاتب الصحفي كرم جبر على البيان المصري السعودي المشترك، أن هذا البيان يصلح ان يكون نقطة انطلاق لبداية عربية جديدة والقاهرة والرياض أكبر المحاور وممكن أن يكون جسر للعلاقات العربية.



وأضاف كرم جبر خلال لقاءه ببرنامج " من مصر " المذاع على cbc، أنه في ظل الظروف الصعبة لن ينقذ الوطن العربي الا انها تجتمع مع بعض وممكن أن يكون هذا البيان بداية لمحور عربي قوي .



وتابع أن هناك رغبة قويه من البلدين لوضع القضية الفلسطينية على أجندة الاهتمامات الدولية لايجاد حل لها وطالما ظلت القضية مشتعله لن يعرف الشرق الأوسط هدوء