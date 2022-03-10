أخبار الفن: هند صبري ترد على ظهورها ببدلة رقص وموعد عزاء يسري الجندي

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن هند صبري ودنيا سمير غانم ويسرا :

ردت الفنانة هند صبري على مشهد ظهورها ببدلة رقص خلال إحدى حلقات مسلسلها البحث عن علا .

أعلن جاسر الجندي ، نجل الكاتب والسيناريست يسري الجندي، عن موعد عزاء والده الراحل الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء.

أعلن المطرب حكيم ؛ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تحضيره لأغنية جديدة في الصيف .

طرح منذ قليل المنتج هشام جمال بوستر مسلسل في بيتنا روبوت والذي سيعرض في رمضان المقبل.



تحتفل اليوم النجمة يسرا بعيد ميلادها ٦٧ ؛ حيث تعد أحد اهم النجوم على مدار السينما والدراما .

كشفت رشا سامي العدل ؛ خلال لقائها في برنامج القاهرة اليوم مع إدوارد ونانسي ؛ عن حقيقة عملها على عربية ماكولات .