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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: هند صبري ترد على ظهورها ببدلة رقص وموعد عزاء يسري الجندي

صدى البلد

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن هند صبري ودنيا سمير غانم ويسرا :

 

بعد ظهورها ببدلة رقص في البحث عن علا.. هند صبري: أحترم مهنتي|صور

 

ردت الفنانة هند صبري على مشهد ظهورها ببدلة رقص خلال إحدى حلقات مسلسلها البحث عن علا .

السبت .. عزاء السيناريست يسري الجندي بمسجد الحامدية الشاذلية

أعلن جاسر الجندي ، نجل الكاتب والسيناريست يسري الجندي، عن  موعد عزاء والده الراحل الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء.

حكيم يشوق جمهوره لأغنية جديدة من باريس: بحضر لحاجة جامدة جدا

أعلن المطرب حكيم ؛ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تحضيره لأغنية جديدة في الصيف .

رغم الشائعات.. دنيا سمير غانم تدعم ليلى زاهر ولا خلافات بينهما

طرح منذ قليل المنتج هشام جمال بوستر مسلسل في بيتنا روبوت والذي سيعرض في رمضان المقبل.

عيد ميلاد يسرا.. لا تحب السوشيال ميديا وتعشق عمرو دياب


تحتفل اليوم النجمة يسرا بعيد ميلادها ٦٧ ؛ حيث تعد أحد اهم النجوم على مدار السينما والدراما .


لقيت هجوم فظيع.. رشا سامي العدل تكشف حقيقة عملها على عربية مأكولات

كشفت رشا سامي العدل ؛ خلال لقائها في برنامج القاهرة اليوم مع إدوارد ونانسي ؛ عن حقيقة عملها على عربية ماكولات .

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