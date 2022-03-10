30 ألف جنيه مكافأة تحفيزية قبل مواجهة صن داونز للاعبي الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز



أكد الإعلامي محمد شبانة ان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق الأول بالنادي بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في مباراته المؤجلة من الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري .



وتابع مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": "جاء قرار الإدارة من أجل تحفيز لاعبي الفريق قبل مواجهة صن داونز ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي والمقرر لها يوم السبت المقبل .



وواصل: "كشف مصدر مسئول أن محمد شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة أخطر اللاعبين خلال رحلة السفر الى جنوب افريقيا وطالبهم بضرورة مواصلة الانتصارات المتتالية وتعويض خسارة لقاء الذهاب بالقاهرة أمام بطل جنوب افريقيا .



وأضاف المصدر أن المكافأة ستكون بخلاف اللائحة الداخلية للفريق لاسيما بعد توقيع غرامة مالية عقب الخسارة أمام صن داونز بالقاهرة والتي ستصل الي 30 ألف جنيه .



وأشار المصدر إلى أن المجلس يرغب في توصيل رسالة خاصة إلى اللاعبين أنه في حالة الانتصار مكافآت وفي حالة الخسائر عقوبات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في ظل الدعم والمساندة من الإدارة وجماهير النادي التي ترغب في حصد كل الألقاب التي يشارك فيها الفريق.





عبدالحفيظ للاعبين : حققنا هدفنا محلياً وتجاوز صن داونز الأهم في مشوارنا الأفريقي



أكدالإعلامي محمد شبانة": "عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة أكد خلالها علي أن الفريق نجح في الانتهاء من خطوة مهمة ضمن حسابات الفريق في المرحلة الحالية وهي استعادة صدارة الدوري وتوسيع الفارق مع ببراميدز اقرب المنافسين



وتابع: "اضاف عبدالحفيظ أن أمامنا تحد جديد ‏على المستوى الإفريقي يوم السبت المقبل وأتمنى أن يكون التوفيق حليف لنا من أجل تحقيق أهدافنا ‏على الصعيدين المحلي والإفريقي.



وواصل: "أشار مدير الكرة أن الفريق كان أمامه أسبوع مهم جدا وكانت ‏البداية أمام بيراميدز وتجاوزنا هذه الخطوة ثم أمامنا مباراة صن داونز ونحتاج استكمال سلسلة الانتصارات والحفاظ علي القمة محلياً وإفريقيا.



وأوضح سيد عبدالحفيظ أن جميع المباريات التي يخوضها الأهلي في غاية الأهمية سواء على ‏مستوى المحلي أو في دوري أبطال إفريقيا ‏.