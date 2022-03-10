السعودية تدعو المبادرين والمبتكرين لدعم الشعائر المقدسة بهذه الطريقة

كشف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، عن مؤتمر ستنظمه الوزارة في مارس الجاري، لدعم المبادرين والمبتكرين لإثراء التجربة الرقمية في خدمات الحج والعمرة.

وقال الربيعة إن المؤتمر يحمل عنوان "تحدّي الحج والعمرة" وسيقام في 20 مارس الجاري وسيُعلن عن تفاصيله قريباً، داعياً القطاع الخاص والمبتكرين للمشاركة فيه.

وأكد خلال مخاطبته الملتقى العلمي الـ21 للحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه جامعة أم القرى، أهمية دور القطاع الخاص في إثراء التجربة الرقمية في خدمات الحج والعمرة، لافتاً إلى أن أغلب ابتكارات التطبيقات في العالم وأكثرها نجاحاً هي من ابتكار الشركات وليس الحكومات.

وأضاف أن التطوير هو من صميم عمل الوزارة، ولكن إسهامات القطاع الخاص لها دور بارز في ذلك، مبيناً أنه سيُتاح للقطاع الخاص الدخول على الأنظمة المتعلقة بخدمات الحجز لأداء العمرة أو الصلاة في الروضة وغيرها، وإتاحة البيانات كاملة لاستخدامها بشكل فعّال.

وأشار الربيعة إلى أن الوزارة توفر جميع الإمكانات والتسهيلات للجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص لتمكينها من تقديم حلول متميزة للارتقاء بخدمات الحج والعمرة بشكل أفضل ومتميّز.