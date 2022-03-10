الإمارات.. وزير الطاقة : ملتزمون باتفاقية أوبك+ وآلياتها الحالية لزيادة الإنتاج الشهري

قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعي إن الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها أوبك بلس لسوق النفط لافتا إلى أن:" ملتزمون باتفاقية أوبك+ وآليتها الحالية لزيادة الإنتاج الشهري".

وكانت قد بلغت قيمة التصرفات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك في بلدية رأس الخيمة خلال شهر فبراير الماضي 559 مليون درهم بإجمالي 218 مبايعة.

وحسب التقرير الصادر عن البلدية، تصدرت الجزيرة الحمراء أكثر المناطق تداولا حيث بلغت المبايعات فيها 69 مبايعة بقيمة 462 مليون درهم وكانت أعلى قيمة مبايعة بـ 410 ملايين درهم.

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3 مليارات درهم.