تدريبات استشفائية لمحمد هاني في جنوب أفريقيا

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد هاني لاعب الفريق سوف يؤدي تدريبات استشفائية على هامش مران الأول للفريق الذي يقام اليوم في جنوب إفريقيا.



وأوضح أن محمد هاني سوف يخضع للمزيد من الفحوصات بعد أن اشتكى من آلام في العضلة الضامة عقب مشاركته في مباراة بيراميدز بالدوري.



ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم على ملعب نادي كايزر تشيفز، بعد الاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمران من جانب الجهاز الإداري للفريق.



وتضم قائمة الأهلي في جنوب إفريقيا كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.