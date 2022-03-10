جمال حسين: الدولة تتصدى لجشع التجار

قال الكاتب الصحفي جمال حسين، إن مؤتمر رئيس مجلس الوزراء أمس، الأربعاء، كان مؤتمرا مهما جدا، مشيرا إلى أنه جاء بردا وسلاما على المواطنين.

وأضاف "حسين"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدولة تتصدى لجشع التجار، موضحا أن الحرب الأوكرانية الروسية أثرت على العالم كله، ومنه مصر.

وأكد أنه يجب على الدولة أن تتحمل الصدمة والبدء فى اتخاذ إجراءات من أجل عدم حدوث زيادة كبيرة فى الأسعار، ويجب على المواطنين أيضا الإبلاغ عن أى تاجر جشع موجود.