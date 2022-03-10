برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة صن داونز

حرص الدكتور عبدالرحمن سعيد، إخصائي التغذية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وضع برنامج غذائي خاص للاعبي الفريق في جنوب إفريقيا؛ استعدادا لمباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد «سعيد» اجتماعات عدة مع طاقم فندق الإقامة للترتيب للوجبات الخاصة باللاعبين وفقا للبرنامج الغذائي المتبع.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق صن داونز بعد غد السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي في جنوب إفريقيا كلا من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.