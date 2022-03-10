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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تمارين التقوية والهوائية مرة واحدة أسبوعيا تساعد في إطالة عمرك

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

هناك فوائد صحية عديدة لممارسة التمرينات الرياضية لصحتك، أبرزها الحفاظ على صحة العضلات والعيش لفترة أطول، فالرياضيون أقل عرضة للأصابة بأمراض القلب أو السكري أو السرطان.

وتعد من أهم التمرينات التي تساعد على الحفاظ على صحة العضلات هي الجمع بين ما يتراوح من 30 إلى 60 دقيقة من تمارين التقوية والتمرينات الهوائية، حيث يؤدي إلى انخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%، وأمراض القلب بنسبة 46%، و فرص الوفاة بسبب السرطان بنسبة 28%.

وتشمل  التمارين الهوائية رياضة  المشي والجري بجانب ركوب الدراجات والسباحة.

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المخاطر الصحية

وقال الدكتور ويليام روبرتس، الأستاذ في قسم طب الأسرة  في جامعة مينيسوتا، إن ممارسة من 30 إلى 60 دقيقة أسبوعيًا من تمرينات التقوية والتمرينات الهوائية تمنحك الشعور بالسعادة وتقلل من حالات الاكتئاب و الموت المبكر والإصابة ببعض الأمراض.

يعد هذا النوع من التمارين مهم لتقليل الدهون في الجسم وبناء العضلات الخالية من الدهون، والتي يمكن أن تساعد في التوازن وتنظيم مستويات الكوليسترول لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة يتعرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وعدم تحمل الجلوكوز وبعض أنواع السرطان.

وتشمل تمارين رفع الأثقال التي يمكنك القيام بها لمدة 30 إلى 60 دقيقة تمرين الرفعة الميتة، والرفع الجانبي للأثقال، والذي يتضمن استخدام عضلات الظهر والكتف لرفع الأثقال الخفيفة.

كيف تُحسّن التمارين الرياضية من الخصوبة؟

أشارت الدراسة إلى أن ممارسة الرياضة من 5 إلى 10 دقائق على الأقل يوميا وممارسة تمارين القوة لمدة 30 دقيقة يمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية.

وأكد روبرتس وجولدبرج بشكل عام، أن أهم ما يجب الانتباه إليه أنه لا يجب الاشتراك في سباق الماراثون حتى يتمتع الإنسان بصحة جيدة بل يمكن التقليل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض من خلال ممارسة بعض تمرين  تقوية  العضلات التي تزيد أو تحافظ على كتلة العضلات.

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