مياه أسيوط: التوسعات القائمة بالمحطات هدفها خدمة المواطن وتلاشي أي مشاكل أو معوقات

تفقد اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، محطة مرشحة منفلوط والتى تُعد واحدة من ضمن ٦ محطات أخرى جار العمل بها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وخلال تفقده شدد على الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين للحفاظ على سلامتهم وتأمين بيئة العمل، وسرعة نهو الأعمال طبقا للجدول الزمنى لها.

وذكر "رئيس مياه أسيوط" أن التوسعات القائمة لمحطات مياه الشرب تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن بتقديم له كوب ماء نظيف وتلاشي اى مشاكل او معوقات تسبب ضعف المياه وخاصة فى وقت الذروة.

والجدير بالذكر أن الشركة تنفذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" فى ٦ محطات مياه شرب بعدد ٧ مراكز بمحافظة أسيوط تمثلت في (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح)، والتى تهدف لتوسيع نطاق الخدمات الأساسية وتحقيق قفزة قياسية بمستوى معيشة المواطن في القرية الريفية.

وأكد أهمية الاسراع فى معدلات الإنجاز وفقا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبذل كافة الجهود المتاحة لنهو الأعمال التنفيذية فى مواعيدها المحددة دون الإخلال بالجدول الزمني.