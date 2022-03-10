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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

116 انتصارا.. الأهلي "ملك الثلاثيات" في الدوري المصري

فريق الأهلي
فريق الأهلي

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضي فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية المارد الأحمر محمد مجدى أفشة وعمرو السولية ومحمد شريف.

ويعتبر المارد الأحمر ملك الثلاثيات فى الدورى المصرى حيث فاز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة ١١٦ مرة فى المسابقة المحلية على مدار تاريخه.

صدى البلد يستعرض ثلاثيات الأهلي في الدورى المصرى.


حقق الأهلي الفوز بنتيجة 3_0 في تاريخ مشاركاته في الدورى 116  مرة

أول مرة كانت موسم 48_1949 في الأسبوع الثالث علي المصري بأهداف صالح سليم ولهيطه وفؤاد صدقي

آخر مرة كانت موسم 2021_2022 في الأسبوع العاشر علي بيراميدز باهداف قفشة وعمرو السولية ومحمد شريف

أكثر موسم حقق فيه الأهلي هذه النتيجة كان موسم 2019_2020 بواقع 8 مرات تحت قيادة رينيه فايلر 6 مرات وبيتسو موسيماني مرتين.

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3_1 في تاريخ مشاركاته في الدورى 86 مرة

كما حقق الأهلي الفوز بنتيجة 3_2 في تاريخ مشاركاته في الدورى 35 مرة

فيما تعادل فريق الأهلي بنتيجة 3_3 في تاريخ مشاركاته في الدورى 5 مرات فقط

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن عن قائمة الفريق المتوجهة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فيما كان قد حقق الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية.

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