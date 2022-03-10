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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على السواحل والدلتا خلال ساعات

حالة الطقس
حالة الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية حول حالة الطقس اليوم، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تتقدم فرص الأمطار إلى الداخل مع تقدم الوقت من ساعات النهار اليوم.

حالة الطقس

وتشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس اليوم، امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

ويصاحب الطقس اليوم، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وحول حالة الطقس اليوم، يكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، على مختلف المحافظات، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 10
السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 10
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15
شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 9
جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 12

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة الأرصاد الجوية حالة الطقس

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