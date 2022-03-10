النواب الأمريكي يصادق على تمويل بقيمة مليار دولار للقبة الحديدية الإسرائيلية

صادق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على ميزانية قدرها مليار دولار لتمويل صواريخ منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، وفق ما أوردت هيئة البث الرسمية ”مكان“.

وثمة مليار دولار، كجزء من ميزانية المساعدة الأمنية السنوية لإسرائيل، والبالغة 1.5 مليار دولار، كما حددتها ميزانية الولايات المتحدة لعام 2022.

وقالت القناة العبرية، إنه ”من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على قانون الميزانية خلال الأيام المقبلة، وبعد التصويت سيصادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على القانون، ثم يتم تحويل الميزانية إلى إسرائيل“.

وبحسب القناة، فإن ”قانون الموازنة الأمريكي يشمل أيضًا المساعدة العسكرية العادية لإسرائيل، التي تبلغ 3.3 مليار دولار، بالإضافة إلى نصف مليار دولار أخرى لتمويل نظام دفاعي من الصواريخ“.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بالخطوة الأمريكية، إذ قال: ”أود أن أشكر أصدقاءنا في مجلس النواب الأمريكي لموافقتهم على المساعدة الأمنية لإسرائيل“.

وأشار بيان مقتضب صادر عن مكتبه، إلى أن ”المساعدات الأمريكية تشمل مليار دولار إضافية، لصواريخ القبة الحديدية الاعتراضية، ونحن نقدر عاليا التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل“.

ونقل البيان عن بينيت القول ”أود أن أشكر الرئيس جو بايدن بشكل خاص، الذي وعد في اجتماعنا بتمرير المساعدة، ووفى بوعده“.

بدوره، رحب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بالقرار الأمريكي، قائلا ”أود أن أشكر مجلس النواب الأمريكي على المصادقة على حزمة المساعدة الأمنية لإسرائيل، والتي تشمل مليار دولار للقبة الحديدية“.

وأشار جانتس، في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إلى أن ”المساعدة الأمريكية تهدف لضمان أمن إسرائيل وتمكينها من حماية أفضل لمواطنيها“، وتابع ”شكري الخاص للرئيس جو بايدن على قيادته ودعمه لأمن إسرائيل الذي لا هوادة فيه“.

والقبة الحديدية الإسرائيلية نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة، طورته شركة ”رافئيل“ لأنظمة الدفاع المتقدمة، والهدف منه هو اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية.

وفي شهر فبراير من عام 2007، تم اختيار نظام القبة الحديدية كحل دفاعي لإبعاد خطر الصواريخ قصيرة المدى عن إسرائيل، ومنذ ذلك الحين بدأ تطوير النظام، الذي بلغت كلفته 210 ملايين دولار بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، إذ دخل النظام الخدمة في منتصف عام 2011.

وكان مجلس الشيوخ، أجل في شهر أكتوبر الماضي، التصويت على اقتراح تمويل صواريخ القبة الحديدية إلى أجل غير مسمى، وذلك إثر اعتراض السناتور الجمهوري راند بول.



وفي شهر سبتمبر الماضي، ربط عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي تصويتهم لصالح مشروع قانون مخصص لتمويل الحكومة الفيدرالية بحذف بند تقديم الدعم لإسرائيل لشراء صواريخ القبة الحديدية.

