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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: ضبط 632 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية في أسبوع

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رصد 632 مخالفة تموينية خلال الفترة من 1 وحتى 8 مارس الجاري، ضمن الحملات التي تنظمها مديرية التموين بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لرصد محتكري السلع الغذائية والتلاعب بالأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ، استمرار وتكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وجه المحافظ، بتوحيد الجهود والتنسيق الدائم بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، للقضاء على احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، مشيراً إلى انه تم التنسيق مع الشركة المصرية للتجارة وكبار التجار، بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، بصفة مستمرة، يتم من خلالها عرض السلع الاستراتيجية والأساسية والتي تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.

وناشد محافظ المنيا، كافة فئات المواطنين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لرصد محتكري السلع والمواد الغذائية، على ان يتم التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية على الأرقام التالية (114 الخط الساخن – 2342200 – 2320001)، او التواصل على بوابة الشكاوى الحكومية على 16528 – 01100585052، او على https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx.

وكان محافظ المنيا قد أعلن عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تكثيف الحملات لتحقيق الانضباط داخل الأسواق، لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها.

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