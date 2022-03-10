«وزيرا الثقافة والسياحة ومحافظ سوهاج يطلقون الدورة الأولى من «أبيدوس للموسيقى والغناء

تطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، مساء اليوم، الخميس، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج.

وأبيدوس هي إحدى أقدم المدن المصرية القديمة بصعيد مصر، وتقع على بعد سبعة أميال غرب النيل، وغرب البلينا، سوهاج، وكانت عاصمة الإقليم الثامن من مصر العليا.

وكانت مدينة مقدسة أطلق عليها الإغريق اسم “ تتيس”، وحاليا يطلق عليها العرابة المدفونة بـ“البلينا”، ويوجد بها معبد سيتى الأول ومعبد رمسيس الثانى، وهما يتميزان بالنقوش المصرية القديمة البارزة.

وتنظم المهرجان دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الفترة من 10 حتى 12 مارس، ويضم المهرجان 3 حفلات يحييها على التوالى النجوم هشام عباس وعلى الحجار ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.