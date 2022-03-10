الأحد .. افتتاح معرض "لعب وجد" للفنان مصطفى الشيخ

يستضيف أتيليه القاهرة بميدان طلعت حرب معرض الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والذي يحمل عنوان "لعب وجد"، يفتتح المعرض الفنان التشكيلي محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، والفنان عمرو فهمي رسام الكاريكاتير بجريدة الأخبار، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الاحد 13 مارس الجاري، بحضور نخبة من فناني الكاريكاتير والإعلاميين وكوكبة من محبي فن الكاريكاتير.





يضم المعرض حوالى 45 عمل ما بين كاريكاتير وبورتريه وهو الذى دعا الفنان مصطفى الشيخ أن يختار له عنوان "لعب وجد"، ويستمر حتى الجمعة 18 مارس الجاري.

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى الشيخ من مواليد عام 1962، ويعمل مهندسا بمطابع مؤسسة الأهرام الصحفية، وامتهن إلى جوار ذلك رسم الكاريكاتير وبدأ فى نشر رسومه فى ملحق أهرام الجمعة (ايامنا الحلوة) والذى شهد مولده الفنى الى جانب ظهور العديد من المواهب الفنية الذين نشرت أعمالهم إلى جانب أعمال الكبار من الرسامين والكتاب الساخرين.