إنطلاق فعاليات اليوم العلمي حول طرق علاج أورام الكبد في طنطا

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات اليوم العلمي حول طرق العلاج المختلفة لعلاج أورام الكبد.

وجاء ذلك بقاعة المؤتمرات بمركز أورام طنطا، وبحضور استشاريو أمراض الأورام بمركز أورام طنطا وجامعة طنطا.

وقال الدكتور حسام الاشطوخي استشارى علاج الأورام رئيس المؤتمر، أن ذلك يأتي بالتزامن مع انطلاق المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير العلاجات الحديثة والموجهه لعلاج مرضى أورام الكبد.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إسلام صبرى مدير مركز أورام طنطا، وبحضور الدكتورة مها خلف نائب مدير المركز، والدكتور أحمد الصاوى نائب مدير المركز، والدكتورة وسام عبد المجيد نائب مدير المركز.

إنطلاق فعاليات اليوم العلمي حول طرق العلاج المختلفة لعلاج اورام الكبد بمركز أورا

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