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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنطلاق فعاليات اليوم العلمي حول طرق علاج أورام الكبد في طنطا

فعاليات اليوم العلمي
فعاليات اليوم العلمي حول طرق العلاج المختلفة

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات اليوم العلمي حول طرق العلاج المختلفة لعلاج أورام الكبد.

 

وجاء ذلك بقاعة المؤتمرات بمركز أورام طنطا، وبحضور استشاريو أمراض الأورام بمركز أورام طنطا وجامعة طنطا.

 

وقال الدكتور حسام الاشطوخي استشارى علاج الأورام رئيس المؤتمر، أن ذلك يأتي بالتزامن مع انطلاق المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير العلاجات الحديثة والموجهه لعلاج مرضى أورام الكبد.

 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إسلام صبرى مدير مركز أورام طنطا، وبحضور الدكتورة مها خلف نائب مدير المركز، والدكتور أحمد الصاوى نائب مدير المركز، والدكتورة وسام عبد المجيد نائب مدير المركز.

إنطلاق فعاليات اليوم العلمي حول طرق العلاج المختلفة لعلاج اورام الكبد بمركز أورا

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محافظ الغربية جامعة طنطا الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية فعاليات الاورام أورام الكبد طرق العلاج مركز أورام طنطا

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