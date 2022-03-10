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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات كأس العالم.. باكاري جاساما حكما لمباراة الكاميرون والجزائر

باكاري جاساما
باكاري جاساما

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على تعيين الجامبي باكاري جاساما حكما لمباراة الكاميرون والجزائر المقرر إقامتها 25 مارس الجاري في ذهاب المرحلة الأخيرة المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2022 .
ومن المقرر أن يتواجد الحكم المصري أمين عمر حكم رابع مع باكاري جاساما في مواجهة الكاميرون والجزائر وسيقوجد طاقم حكام الفيديو “ حكم أوروبي ” وذلك وفقا لقرار الكاف بالاستعانة بعدد من الأطقم الأوروبية في المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم .
وعلى جانب آخر، أعرب ريجبورت سونج عن سعادته؛ بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب الكاميروني، عقب إقالة البرتغالي توني كونسيساو.
وكتب سونج عبر حسابه علي إنستجرام "أعطتني الكاميرون وقميص الأسود الذي لا يقهر كل شيء. أنا ممنون. يشرفني أن يتم اختياري للإشراف على اختيار علم الكاميرون. أبعد من الامتياز والفرح اللذان يحركانني ، أشعر بالمسؤوليات الموكلة إلي.
وتابع "سأبذل قصارى جهدي ، كما فعلت كلاعب وكابتن الفريق لأستحق الثقة التي منحتها لي دولة الكاميرون ، رئيس #Fecafoot ولجنتها التنفيذية. شكراً لكم جميعاً على رسائل التهنئة والتشجيع. أنا وموظفي بحاجة إلى دعم وصلوات ملايين الكاميرونيين لكتابة صفحات جديدة في التاريخ الأسطوري للأسود التي لا تقهر. كل ذلك وراء الأسود التي لا تقهر.
ونشر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بيانين، وجه الشكر في الأول لـ كونسيساو على الفترة التي تولى فيها مهمة تدريب “الأسود غير المروضة”، بينما أعلن في البيان الثنائي تعيين اللاعب السابق ريجبورت سونج بدلًا منه.

وسيساعد سونج في عمله، الفرنسي سيباستيان مينييه المدير الفني السابق لمنتخبي غينيا الإستوائية وكينيا، كما سيضم الجهاز الفني الدوليين السابقين أوجوستين سيمو ورايموند كالا.
 

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