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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب مطروح يحصلون على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

طالب بمدرسة الضبعة النووية يحصد المركز الثالث في مسابقة المبتكر الصغير

طلاب مطروح الحاصلون
طلاب مطروح الحاصلون على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

أعلن عمرو  شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن الطالب أحمد علاء محمد رجب، بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، حصد المركز الثالث للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية بمشروع “سمارت لامير” بمسابقة المبتكر الصغير.

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وأكد حصول الطالب جاسر جمال سيد، بمدرسة ابن سينا الرسمية لغات، على مركز جمهوري متقدم  بالمرحلة الابتدائية في مسابقة المبتكر الصغير التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بالوزارة.

وقال إن ذلك يعد إضاءة مشرقة جديدة وإنجازا مشرفا آخر يضاف لسلسلة الإنجازات البارزة التي يحققها طلاب تعليم مطروح في الأنشطة التربوية، لا سيما المسابقات المركزية التي تقام بإشراف الوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه المسابقة الوزارية تتبنى الأفكار والابتكارات الجديدة من الطلاب النوابغ، والتي تستهدف ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء والمياه، كذلك تؤدي دورا محورياً في اكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين من أجل إعداد جيل من المبدعين قادر على مواكبة التقدم والتطوير التكنولوجي لخدمة المجتمع.

وأهدى وكيل الوزارة هذا الإنجاز الجديد  للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تقديرا لدعمه المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح، مؤكداً أنه جاء تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد، متمنيًا مزيدا من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

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