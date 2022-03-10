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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصنيع منتجات اللحوم والألبان.. دورة تدريبية بمعهد تكنولوجيا الأغذية

معهد تكنولوجيا الأغذية
معهد تكنولوجيا الأغذية

 نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بالإسكندرية دورة تدريبية عملية بعنوان: "تصنيع بعض منتجات اللحوم والأسماك" وحضر الدورة عدد من  العاملين والهيئة البحثية لمختلف المعاهد البحثية الموجودة بالمحطة حيث تم تصنيع بعض المنتجات مثل تصنيع السردين المملح كأحد المنتجات السمكية المحببة للعديد من المستهلكين وكذلك تم تصنيع برجر اللحم.

  
كما تناولت الدورة التدريبية العديد من الموضوعات النظرية الهامة منها التعرف على أنواع الأسماك وقيمتها الغذائية وعلامات طزاجتها وكذلك طرق حفظها بالتبريد والتجميد والتمليح. 

 

 وتناولت كذلك شرحا وافيا لأنواع اللحوم وقيمتها الغذائية وكيفية شرائها وطرق حفظ وتصنيع منتجات اللحوم المختلفة..يأتي ذلك تحت رعاية د. شاكر عرفات مدير المعهد وإشراف د عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكنولوجيا الأغذية منتجات اللحوم الاسماك

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