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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعداداً لشهر رمضان

محافظ المنوفية: إقامة معارض «أهلاً رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة إستعدادات إستقبال شهر رمضان المبارك وخطة تنفيذ إقامة معارض أهلاً رمضان لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين ، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والعميد وليد أبو المجد رئيس مباحث التموين والأستاذ ذكى غراب مدير عام الغرفة التجارية بالمنوفية، ووكيل مديرية التموين ، وممثل عن الغرفة التجارية ، ومديرى عموم الرقابة والتجارة والشئون المالية والإدارية بالمديرية.
وشدّد محافظ المنوفية على وكيل وزارة التموين بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية وكافة الجهات المختصة بشأن الإستعداد التام لتجهيز وإقامة معارض أهلا رمضان 2022 لبيع السلع الغذائية المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة ، فضلاً عن التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتحديد الأماكن المناسبة والحيوية لإقامة تلك المعارض ، ومن المقرر إقامة معرض ين بكل من مركزى شبين الكوم وأشمون ومعرض واحد بالمراكز الأخرى لخدمة أكبر عدد كبير من المواطنين وتوفير السلع لهم ، وذلك لافتتاحهم منتصف الشهر الجارى على أن يتم إعداد تقرير بذلك الشأن.
فيما شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية الصارمة وبصفة يومية لمتابعة حركة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتصدى بكل حزم وقوة لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم . 
وتطرق الاجتماع نحو مناقشة محافظ المنوفية الإجراءات المتعلقة باستلام محصول القمح من المزارعين وكذا تقديم التيسيرات اللازمة لتوريد المحصول ، موجهاً بتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوى المحافظة، كما تم التنبيه بالتأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها واستبعاد الشون الترابية خوفاً على المحصول من العوامل الجوية، فيما وجه المحافظ وزارة  التموين بإعداد تقرير مفصل بإجمالى مساحة الأراضى المزروعة بالأقماح بنطاق المحافظة والسعة التخزينية للصوامع.

محافظ المنوفية معارض اهلا رمضان اخبار المحافظات السلع الغذائية المنوفية

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