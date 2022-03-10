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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي والقنوات الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مواجهة قوية أمام الوداد المغربي غدا الجمعة في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة .

ويعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الوداد المغربي والمقرر إقامتها غدا الجمعة في الجولة الرابعة من منافسات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الفني التفاصيل الكاملة الخاصة بالمباراة من حيث عدد الجماهير المسموح به ، بجانب الأطقم الخاصة بكل من الفريقين .

ويدخل الزمالك مباراة الغد رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل إحياء آماله في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الإفريقية.

 جونزاليس ينضم لجهاز فيريرا في الزمالك

وعلى جانب أخر ، أعلن نادي الزمالك، عن تعيين البرتغالي دانيال جونزاليس محللا للأداء بالجهاز المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا بدلا من مواطنه بيدرو بوكاش.

وأوضح أن فيريرا كان يفاضل بين جونزاليس وبوكاش لتولي منصب مدرب الأحمال وكان الاختيار الأول له دانيال جونزاليس ولكنه كان يرتبط بعمل في أحد الأندية مما دفعه لضم بوكاش قبل أن ينجح جونزاليس في فسخ تعاقده مع ناديه.

ووصل دانيال جونزاليس إلى القاهرة صباح اليوم لبدء مهام عمله بالجهاز المعاون ، وقرر مسئولو الزمالك ،استمرار أحمد عبد المقصود المدرب المساعد في الجهاز المعاون للبرتغالي فيريرا.

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