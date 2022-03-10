انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والإرصاد: أمطار متوقعة على القاهرة مساء اليوم

قالت دكتور منال غانم، العضو الإعلامى بهيئة الإرصاد الجوية، إننا سنشهد أجواءً شتوية خلال فترة النهار بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا ورياح شمالية غربية.

وأضافت “غانم”، خلال مكالمة هاتفية بنشرة أخبار دى أم سى، أن درجات الحرارة تنخفض من أربع إلى ست درجات الأيام القادمة، لافتة إلى أن الأجواء خلال فترة النهار تكون معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومع دخول ساعات الليل سيكون الطقس شديد البرودة على جميع مناطق الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، هناك نشاطا بالرياح مع تقدم ساعات النهار، مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، إضافة إلى أنه يكون مثيرا للرمال والأتربة، خاصة فى الأماكن المكشوفة والمدن الجديدة، وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على كل محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وقد تمتد خلال المساء بالقاهرة وجنوب الوجه البحرى.

وتابع هيئة الإرصاد الجوي، أنه قد تمتد الأمطار اليوم إلى القاهرة مساءً، ولكن مع دخول فصل الربيع خلال منتصف الأسبوع القادم ترفع درجات الحرارة تدريجياً ويعود إلى المعلات الطبيعية.