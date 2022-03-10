عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والإرصاد: أمطار متوقعة على القاهرة مساء اليوم

الارصاد
الارصاد

قالت دكتور منال غانم، العضو الإعلامى بهيئة الإرصاد الجوية، إننا سنشهد أجواءً شتوية خلال فترة النهار بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا ورياح شمالية غربية.

وأضافت “غانم”، خلال مكالمة هاتفية بنشرة أخبار دى أم سى، أن درجات الحرارة تنخفض من أربع إلى ست درجات الأيام القادمة، لافتة إلى أن الأجواء خلال فترة النهار تكون معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومع دخول ساعات الليل سيكون الطقس شديد البرودة على جميع مناطق الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، هناك نشاطا بالرياح مع تقدم ساعات النهار، مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، إضافة إلى أنه يكون مثيرا للرمال والأتربة، خاصة فى الأماكن المكشوفة والمدن الجديدة، وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على كل محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وقد تمتد خلال المساء بالقاهرة وجنوب الوجه البحرى.

وتابع هيئة الإرصاد الجوي، أنه قد تمتد الأمطار اليوم إلى القاهرة مساءً، ولكن مع دخول فصل الربيع خلال منتصف الأسبوع القادم ترفع درجات الحرارة تدريجياً ويعود إلى المعلات الطبيعية.

درجات الحرارة الطقس فصل الربيع جنوب الصعيد السواحل الشمالية هيئة الأرصاد الجوية الطقس شديد البرودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة بدءًا من 11 مارس 3 أشهر

الذهب يفقد 25 جنيه للجرام.. آخر تحديث لـ أسعار المعدن الأصفر

ميدو: تعيين عمرو زكي رسميا بـ نادي الزمالك

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

الجرام يلامس الألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10-3-2022

الرئيس السيسي : تنسيق مع طاجيكستان لمكافحة الجريمة

ترشيحاتنا

إطلاق مبادرة الحرف التراثية واليدوية في أسوان بقيمة 24 مليون جنيه

خلال 24 ساعة | الداخلية تضبط ١٢٦ قضية تموينية لأكثر من ٤٨٣ طن مواد غذائية

الذهب يفقد 25 جنيه للجرام.. آخر تحديث لـ أسعار المعدن الأصفر

رئيس طاجيكستان يدعو الرئيس السيسي لزيارة بلاده

فيلم «الكاهن» يحقق 158 جنيها بعد شهرين من طرحه بدور العرض

عوض تاج الدين: المبادرات الصحية ساهمت في اكتشاف حالات مرضية ومزمنة عديدة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروع تبطين الترع.. رسم البهجة على وجوه المزارعين ورشد المياه بالمنيا.. شاهد

زوجتا أردوغان وهرتسوج تفتتحان معرضا في متحف أنقرة ..صور

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

فيديو

30 عملاً درامياً .. تعرف على مسلسلات رمضان 2022 |فيديوجراف

شبيهة للنجمة يسرا تثير جدلا على السوشيال ميديا

مباراة مصر والسنغال.. 6 محترفين في القائمة النهائية لـ تشكيل المنتخب |فيديو

بسبب إحدى زائريها.. حورية فرغلي تهاجم حارس العقار

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ