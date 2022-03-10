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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|واتسآب يحصل على ميزات جديدة.. ريلمي تعلن عن أسرع هواتف أندرويد

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بعد حظر فيسبوك.. إنستجرام يتخذ قرارا صارما ضد مستخدميه في روسيا وأوكرانيا

بدأ موقع إنستجرام Instagram، بإخفاء معلومات المتابعين لحسابات مستخدميه في روسيا وأوكرانيا، ردا من تطبيق مشاركة الصور على الغزو المستمر لأوكرانيا من قبل القوات الروسية.

 

Realme 9 5G.. ريلمي تعلن عن أسرع هواتف الفئة المتوسطة

أعلنت شركة ريلمي الصينية، عبر حدثا افتراضيا إقامته صباح اليوم، عن أحدث إصدارات سلسلة Realme 9، والتي تمتاز بتقنيات جديدة تجعلها تعمل بشكل "أسرع من الضوء" كما وصفتها الشركة خلال الحدث، مقارنة بالطرازات التي تم الإعلان عنها في منتصف شهر فبراير الماضي.

 

MICO العالمية تعلن عن مزيد من أعمال المسئولية المجتمعية بمصر

أقامت MICO entertainment platform المنصة الاجتماعية الترفيهية الأشهر حول العالم، احتفالها السنوي في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من الداعمين وصناع المحتوى وموظفى الشركة، والذي تضمن عدد من العروض الفنية والترفيهية.

 

المواصفات الكاملة والألوان لهاتف iPhone SE 2022 من آبل

أعلنت شركة آبل Apple، عن هاتفها الذكي الجديد iPhone SE 2022، وهو الجيل الثالث من هاتف "آيفون اس اي" الذي يأتي بشاشة صغيرة وحجم صغير وسعر أرخص.

 

احذفه فورا.. تطبيق شائع يستولى على أموالك دون علمك

ذكرت صحيفة "express" البريطانية، بأن شركة جوجل Google، قامت بحظر تطبيق أندرويد آخر من متجر Play الشهير، وطالبت مالكو أجهزة أندرويد بضرورة حذفه على الفور.

 

واتسآب يحصل على ميزات جديدة في 2022.. تعرف عليها 

أطلق واتسآب WhatsApp، مجموعة من الميزات المفيدة لمستخدميه خلال العام الماضي، والآن تشير بعض المواقع المتخصصة بالتقنية إلى أن تطبيق التراسل المملوك لشركة "ميتا" سيحصل على ميزات إضافية خلال عام 2022.

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