أخبار التكنولوجيا|واتسآب يحصل على ميزات جديدة.. ريلمي تعلن عن أسرع هواتف أندرويد

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بعد حظر فيسبوك.. إنستجرام يتخذ قرارا صارما ضد مستخدميه في روسيا وأوكرانيا

بدأ موقع إنستجرام Instagram، بإخفاء معلومات المتابعين لحسابات مستخدميه في روسيا وأوكرانيا، ردا من تطبيق مشاركة الصور على الغزو المستمر لأوكرانيا من قبل القوات الروسية.

أعلنت شركة ريلمي الصينية، عبر حدثا افتراضيا إقامته صباح اليوم، عن أحدث إصدارات سلسلة Realme 9، والتي تمتاز بتقنيات جديدة تجعلها تعمل بشكل "أسرع من الضوء" كما وصفتها الشركة خلال الحدث، مقارنة بالطرازات التي تم الإعلان عنها في منتصف شهر فبراير الماضي.

أقامت MICO entertainment platform المنصة الاجتماعية الترفيهية الأشهر حول العالم، احتفالها السنوي في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من الداعمين وصناع المحتوى وموظفى الشركة، والذي تضمن عدد من العروض الفنية والترفيهية.

أعلنت شركة آبل Apple، عن هاتفها الذكي الجديد iPhone SE 2022، وهو الجيل الثالث من هاتف "آيفون اس اي" الذي يأتي بشاشة صغيرة وحجم صغير وسعر أرخص.

ذكرت صحيفة "express" البريطانية، بأن شركة جوجل Google، قامت بحظر تطبيق أندرويد آخر من متجر Play الشهير، وطالبت مالكو أجهزة أندرويد بضرورة حذفه على الفور.

أطلق واتسآب WhatsApp، مجموعة من الميزات المفيدة لمستخدميه خلال العام الماضي، والآن تشير بعض المواقع المتخصصة بالتقنية إلى أن تطبيق التراسل المملوك لشركة "ميتا" سيحصل على ميزات إضافية خلال عام 2022.