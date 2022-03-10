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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومواجهة محتكري السلع

ضبط سلع غذائية بالمنيا
ضبط سلع غذائية بالمنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لمواجهة محتكري السلع الغذائية، وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية لجميع فئات المواطنين، حيث تم التنسيق مع الشركة المصرية للتجارة وكبار التجار، بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، بصفة مستمرة، يتم من خلالها عرض السلع الاستراتيجية والأساسية والتي تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.

قال المحافظ، إن الوحدة المحلية لمركز العدوة، جهزت شنطة مواد غذائية بالتنسيق مع مديرية التموين، في إطار توحيد الجهود بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، لرصد المخالفات والقضاء على محتكري السلع والمواد الغذائية والتلاعب بالأسعار، بالإضافة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أحمد خلف رئيس المركز أن الشنطة يتم بيعها بسعر 50 جنيهاً وتضم 2 كيلو أرز و2 كيلو سكر و2 كيس مكرونة وعلبة شاي و2 كيس ملح بمقر الشركة المصرية للتجارة، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة، وبهدف محاربة الغلاء 

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