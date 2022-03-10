الداخلية: ضبط 483 طن مواد غذائية و35 ألف عبوة زيت

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 126 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 483 طنًا.

وأعلنت الوزارة أنه فى مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 218 طن سلع غذائية و35000 عبوة زيت .

كما أشارت الوزارة إلى أنه فى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة ضبط 1.9 طن سكر .

وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية ضبط ما يزيد على 262 طنًا و18000 عبوة زيت.

وواصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.. وتتمكن من ضبط (1392) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر الرسمى ، والإستيلاء على السلع المدعومة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها..

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1392) قضية تموينية متنوعة ، من بينهم (13) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (218٫895 طن – 35000 عبوة) ، (111) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (262٫372 طن - 18067عبوة - 177000 قطعة – 310 إسطوانة) ، (2) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (1٫857طن – 380 عبوة).. بإجمالى مضبوطات (483٫124 طن – 53179 عبوة) كان أبرزها الآتى:-



ضبط (52٫500 طن "مسلى – زيت – مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر.. بحوزة (مالك مخزن سلع غذائية) بمحافظة القاهرة.



ضبط (19٫740 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – زيت طعام – مسلى") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر.. بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الشركات لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.



ضبط (18 طن زيت تموينى) بقصد البيع بأزيد من السعر.. بحوزة (المدير المسئول عن أحد فروع الجملة) بمحافظة الإسماعيلية.



ضبط (17٫932 طن "مكرونة – أرز – زيت – دقيق") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.



ضبط (17٫700 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.



ضبط (14٫600طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة"معبأة داخل شكائر وعبوات – 3600 عبوة زيت طعام ) بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من

السعر .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.



ضبط (240 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.. بحوزة (المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز) بمحافظة القاهرة.



ضبط (70 طن مكرونة) بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الأقصر.

ضبط (19 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق.. بحوزة (مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.



ضبط (19 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق.. بحوزة (مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.



ضبط (38٫500 طن "دقيق أبيض – عدس – فول – مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق.. بحوزة (مالك مخزن مواذ غذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (15٫120 طن زيت طعام) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق.. بحوزة (مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة كفر الشيخ.



ضبط (12 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية) بمحافظة بنى سويف.

ضبط (9 طن "مكرونة – نشا") بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (9 طن "مكرونة – نشا") بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.



ضبط (7٫855 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – ملح طعام") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر.. بحوزة (مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.



ضبط (5 طن أرز أبيض) بدون مستندات مجهول المصدر بقصد البيع بأزيد من

السعر.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.



ضبط (177000 بيضة) بقصد البيع بأزيد من السعر.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة الدواجن والبيض بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط (2٫500 طن بلح) بدون مستندات مجهول المصدر بقصد البيع بأزيد من

السعر.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (2000 عبوة مكرونة – 1 طن أرز ) بدون مستندات مجهول المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (5000 عبوة "زيت - ملح"– 7 طن مكرونة") معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات مجهولة المصدر لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.



ضبط (11 طن "دقيق أبيض- تمر") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة كفر الشيخ.



ضبط (6٫500 طن "أرز – ملح") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (30000 عبوة "زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق .. بحوزة (مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.



ضبط (1٫107 طن سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم التصرف فيه بقصد الإستيلاء عليه وبيعه بالسوق السوداء وتحقيق إرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية) بمحافظة الغربية.



ضبط (12٫25 طن دقيق أبيض) بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تكتلات" ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقضد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية)بمحافظة الغربية.



ضبط (10٫3 طن "زيت – مسلى") بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على شوائب ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقضد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص)بمحافظة كفر الشيخ .



ضبط (8 طن دقيق أبيض) بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تكتلات" ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (قائد سيارة )بمحافظة الغربية.



ضبط (8 طن أرز أبيض) بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية لإحتوائه على شوائب ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (قائد سيارة )بمحافظة الغربية.



ضبط (50500 عبوة أدوية) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة لدى الجهات المعنية ومحظور تداولها بالأسواق وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقضد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (قائد سيارة )بمحافظة الغربية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية