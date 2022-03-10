محافظة الإسكندرية: تنفيذ 194 قرار إزالة مباني وتعديات على أراضي زراعية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على استمرار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة بهدف استرداد أكبر مساحات للأرضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف، أو بزراعات غير جادة، والتصدي لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة.

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وأوضح محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، انتهت من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، مشيرا إلى أنه خلال المرحلة الأولى بلغت إجمالي قرارات إزالة المباني 3 قرارات تعدي على أراضي تابعة لهيئة الآثار وقد تم استرداد مساحة 420 م2، أما عن قرارات الإزالة الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية، فقد تم تنفيذ 55 قرار ، وتم استرداد نحو 16 فدان خلال المرحلة الأولى من الموجة 19.

وفي السياق ذاته؛ لفت محافظ الإسكندرية إلى إنه خلال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تم تنفيذ 39 قرار إزالة مباني، واسترداد 5403.9م2، حيث تم تنفيذ (3) قرارات إزالة تعديات على أراضي تابعة لهيئة الأوقاف بإجمالي مساحة2084.9 م2 و (36) قرار لإزالة التعديات على أراضي تابعة للإدارة العامة لصرف غرب النوبارية بإجمالي مساحة3319 م.2، وخلال المرحلة الثانية تم تنفيذ 97 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية، واسترداد 75 فدان و9.57 سهم.

ومن جانبه؛ أوضح المهندس ياسر الفولي ، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 19 يوم 6 مارس 2022، مشيرا إلى أن المحافظ يدعم ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة بشكل كبير كما أنه يذلل أي معوقات تواجه حملات الإزالة ، لافتا إلى أن هناك تعليمات بالمرور الدوري والمفاجئ على الأراضي التي يتم استردادها لمنع عودة التعدي عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات الرسمية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .