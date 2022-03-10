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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ينقل تدريبه الختامي لملعب حرس الحدود استعدادا للوداد

فيريرا المدير الفني
فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نقل تدريب الفريق اليوم ليقام بملعب حرس الحدود في السادسة مساء بدلا من إقامته باستاد الكلية الحربية استعدادا للقاء الوداد المرتقب.
ويلتقي الزمالك مع الوداد غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم من بوروندي يضم كل من : باسيفيك نيمانا حكما للساحة، وإيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكما رابعا.
ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد 19 هاني الشهيدي من مصر .

 

الزمالك حرس الحدود الوداد دوري ابطال افريقيا Sports Fitness

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