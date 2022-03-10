دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يواجه الوداد بزيه التقليدي

تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه التقليدي " القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء" خلال مباراة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا، في حين يرتدي حارس المرمى اللون " الموف".

ويرتدي فريق الوداد " القميص الأحمر والشورت الأحمر" في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر.

ويلتقي الزمالك مع الوداد غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من بوروندي يضم كلا من : باسيفيك نيمانا حكما للساحة، وإيميري نيونجابو مساعدا أول، وباسكال نديمنزيجو مساعدا ثانيا، وجورجيه جاتوجاتو حكما رابعا.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد 19 هاني الشهيدي من مصر .