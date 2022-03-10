الطلائع اللاجئون يشاركون في برنامج "دورنا" بمركز شباب الساحل

نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، فعاليات المبادرات المجتمعية لبرنامج "دورنا " ، بمركز شباب الساحل في القاهرة ، بمشاركة 200 طليعًا وطليعة من الطلائع اللاجئين و50 من طلائع مراكز شباب القاهرة .

يأتي ذلك في إطار مشروع برلمانات لتنفيذ ودعم المبادرات المجتمعية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

نفذ المشاركون في البرنامج 3 مبادرات لتحقيق أكبر تأثير مجتمعي وتناولت المبادرة الأولي مسمي (مع الجوكر) والتي تهدف إلى توعية المجتمع بكيفية تقبل الآخر والتوعية بطرق نبذ العنصرية والدعوة إلى التعايش السلمي .

وناقشت المبادرة الثانية عنوان (بكل قوتي) والتي تهدف إلى توعية الفتيات بطرق مواجهة كافة أشكال العنف والتحرش والتنمر .

وتضمنت المبادرة الثالثة بعنوان ( ادخل عالمي) والتي تهدف إلى توعية المجتمع بطرق التعامل مع مرضى التوحد وتوعية الأهالي بضرورة اكتشافه مبكرًا وتسليط الضوء على بعض السلوكيات التي تؤدي إلى الإصابة بطيف التوحد ، بمشاركة المدربة فاطمة الزهراء سيف .

وتحمل المبادرات المجتمعية لبرنامج « دورنا » أُطر ومفاهيم واضحة من خلال ثلاث محاور رئيسية هامة وهي " تمكين الفتيات بكل أنواعه ، التوافق المجتمعي نحو المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف ،دعم اللاجئين والمهاجرين " .

وتستهدف مخرجات البرنامج المرحلة العمرية للنشء والشباب من 13 _19 عامًا ، تدريب 4500 مشارك بطريقة مباشرة ، تدريب 12000 من القرناء،علي أن يكون 30 ٪ من المستفيدين من الجنسيات الأخرى ، التنفيذ الميداني للمبادرات المجتمعية يستهدف نحو 450 مبادرة مجتمعية بواقع 30 مبادرة لكل محافظة .

ويشارك في البرنامج 75 مدرباً ومدربة من 15 محافظة للمرحلة الأولي هي"شمال سيناء، جنوب

سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الاسكندرية، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، مطروح، كفرالشيخ، دمياط، الجيزة، قليوبية، البحر الأحمر".