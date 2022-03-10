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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطلائع اللاجئون يشاركون في برنامج "دورنا" بمركز شباب الساحل

صدى البلد

نظمت  وزارة الشباب والرياضة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، فعاليات المبادرات المجتمعية لبرنامج "دورنا " ، بمركز شباب الساحل في القاهرة ، بمشاركة 200 طليعًا وطليعة من الطلائع اللاجئين و50  من طلائع مراكز شباب القاهرة .

يأتي  ذلك في إطار مشروع برلمانات لتنفيذ ودعم  المبادرات المجتمعية ،  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

نفذ المشاركون في البرنامج  3 مبادرات لتحقيق أكبر تأثير مجتمعي وتناولت المبادرة الأولي مسمي (مع الجوكر) والتي تهدف إلى توعية المجتمع بكيفية تقبل الآخر والتوعية بطرق نبذ العنصرية والدعوة إلى التعايش السلمي .

وناقشت المبادرة الثانية عنوان  (بكل قوتي) والتي تهدف إلى توعية الفتيات بطرق مواجهة كافة أشكال العنف والتحرش والتنمر .

وتضمنت المبادرة الثالثة بعنوان ( ادخل عالمي) والتي تهدف إلى توعية المجتمع بطرق التعامل مع مرضى التوحد وتوعية الأهالي بضرورة اكتشافه مبكرًا وتسليط الضوء على بعض السلوكيات التي تؤدي إلى الإصابة بطيف التوحد ، بمشاركة المدربة فاطمة الزهراء سيف .

وتحمل  المبادرات المجتمعية لبرنامج « دورنا »  أُطر ومفاهيم واضحة من خلال ثلاث محاور رئيسية هامة  وهي " تمكين الفتيات بكل أنواعه ، التوافق المجتمعي نحو المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف ،دعم اللاجئين والمهاجرين " .

وتستهدف مخرجات البرنامج المرحلة العمرية للنشء والشباب من 13 _19 عامًا ، تدريب 4500 مشارك  بطريقة مباشرة ، تدريب 12000 من القرناء،علي أن يكون 30 ٪ من المستفيدين من الجنسيات الأخرى ، التنفيذ الميداني للمبادرات المجتمعية يستهدف نحو 450 مبادرة مجتمعية بواقع 30 مبادرة لكل محافظة .

ويشارك في البرنامج  75 مدرباً ومدربة من 15 محافظة  للمرحلة الأولي هي"شمال سيناء، جنوب
سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الاسكندرية، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، مطروح، كفرالشيخ، دمياط، الجيزة، قليوبية، البحر الأحمر".

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