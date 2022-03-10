مفيدة شيحة: إهتمام السيسي بالأعمال الدرامية يجعلنا نثق في تقديم أعمال راقية

قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، التحية والتقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بالأعمال الدرامية.

وأكدت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي يعطي كل الدعم للفن الراقي، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام يعني اننا سنرى أعمال غنية على مستوى عالي وغير مسبوق.

وأضافت مفيدة شيحة، أن :"اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأعمال الداراميا بالشكل ده، يجعلنا نشعر بالثقة، بأن كل الأعمال الفنية تكون على مستوى عالي"، متابعة أن نتوقع ام تكون الأعمال الدرامية مختلفة خلال الفترة الأخيرة، وهناك تطوير واختلاف في الأعمال الفنية.

وَتابعت مقدمة برنامج الستات، أن هذا العرض قام بتقديمه الكاتب عبد الرحيم كمال، وشارك فيه ماجدة زكي، وخالد الصاوي، وهبة مجدي، وأحمد خالد صالح، وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.



