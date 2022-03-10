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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صبحي: نسعى لاستثمار طاقات ووعي الشباب في مواجهة الإرهاب والتطرف

صدى البلد

تواصل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تنفيذ فعاليات برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب"، بالتعاون مع مشيخة الأزهر " مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وبمشاركة الكوادر الشبابية الجامعية، حيث انطلقت فعالياته خلال شهر أغسطس الماضي وتستمر حتى يوليو المقبل بقاعات مرصد الأزهر.

وشارك في البرنامج طلاب جامعة طنطا، حيث تضمنت فعاليات اليوم، تنظيم محاضرة تحت عنوان " العائدون "، تناول فيها الدكتور محمود نجاح أستاذ اللغة الإنجليزية بمركز الأزهر العالمي، عدة مفاهيم حول (الإلحاد، الجهاد والتطرف) متطرقاً إلى الفرق بين التطرف والإرهاب، دور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج إلى التطرف، دور الشباب في مواجهة التطرف وأسباب استقطاب الجماعات المتطرفة للشباب وأسباب انضمام الشباب إلى الجماعات المتطرفة.

وأوضحت المستشارة ريم مروان بهيئة قضايا الدولة، كافة المفاهيم المرتبطة بالأمن الاجتماعي وسبل بث روح الانتماء الوطني لدي الشباب ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

واختتمت فعاليات اليوم بزيارة غرفة العمليات الخاصة بمتابعة ورصد كافة الآراء والأفكار المتطرفة التي يتم طرحها على وسائل التواصل الاجتماعي والرد عليها بمختلف اللغات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على سعي الوزارة الدائم على تنفيذ استراتيجيتها بالعمل على بناء الشخصية الواعية من خلال تنظيم العديد من البرامج والأنشطة التي تأكد على أهمية ترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للوطن وقضايا المجتمع في شتي المجالات لدي الشباب، وتفعيل دورهم في مواجهة التطرف والإرهاب وذلك انطلاقاً من اهتمام الدولة والقيادة السياسية باستثمار طاقات الشباب في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأوضح صبحي أن برنامج "رؤية شبابية لمجابهة التطرف والارهاب "بمشاركة طلاب الجامعات المتميزين، يهدف إلى تعليم الطلاب الفكر الوسطى والوعي الحقيقي ومواجهة التطرف والإرهاب بالفكر البناء والسلوك الإيجابي، للمساهمة في صناعة نموذج واع من الشباب قادر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل الوطن.

يذكر أن البرنامج يحاضر فيه كوكبة من علماء الدين والسياسة والأمن القومي ويتضمن عدة محاور تتمثل في الجريمة المنظمة العابرة للحدود القومية، الإرهاب برعاية الدول المختلفة، دور الأنشطة الطلابية في مكافحة الإرهاب، الارهاب الديني الذي يقصي المنافسين بمنطق القوة المقدسة، الإرهاب الاعلامي الذي يدعو الى ثقافة العنف وتكفير الآخر، الإرهاب ذي الميول القومية، الإرهاب الأيديولوجي والسياسي.

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