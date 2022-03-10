عقوبات الجولة 12 في لائحة المسابقات

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري بلائحة لجنة المسابقات التي يرؤسها عامر حسين.

وقررت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب توقيع عقوبات على بعض الأندية في بيان رسمي على صفحتها جاء كالتالي:

أولاََ مباراة المقاولون العرب وبيراميدز:

إيقاف لاعب المقاولون العرب أحمد محمود عفيفي مباراة واحدة لحصوله على انذار ثالث.

ثانياََ مباراة سيرامسكا كليوباترا وسموحة:

إيقاف اللاعب مصعب خالد لاعب سيرامسكا كليوباترا مباراة واحدة لحصولة على انذار ثالث.

ثالثاََ مباراة غزل المحلة وفيوتشر:

ايقاف اللاعب حميدو ماو لاعب غزل المحلة مباراة واحدة لحصوله على انذار ثالث.

رابعاََ مباراة إنبي وايسترن كومباني:

إيقاق اللاعب محمد ناصر لاعب ايسترن كومباني مباراة واحدة لحصوله على انذار ثالث.

خامسا مباراة الإسماعيلي وفاركو:

ايقاف اللاعب عبدالله بكري لاعب فاركو مباراة واحدة لحصوله على انذار ثالث.