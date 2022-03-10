القسم الثاني.. الأوليمبي يستعيد الصدارة برباعية في الرجاء.. وحرس الحدود وصيفا

انتهت مباريات الجولة الـ 22 من منافسات مجموعة بحري التي أقيمت اليوم حيث حقق فريق الأوليمبي الفوز على منافسه الرجاء بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

ويحتل فريق الاوليمبي المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 45 نقطة في حين جاء فريق حرس الحدود في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

نتائج مجموعة بحري اليوم

الزرقا 0-1 المصري السلومي

الأوليمبي 4-0 الرجاء

بلدية المحلة 3-1 المجد السكندري

ألعاب دمنهور 2-1 صيد المحلة

أبو قير للأسمدة 1-1 سبورتنج

المنصورة 0-2 حرس الحدود



بينما يلعب الحمام المطروحي أمام فريق كفر الشيخ يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات نفس الجولة.

ويواجه فريق بايونيرز منافسه دكرنس يوم الأحد القادم.

وجاء ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية بعد مباريات اليوم كالتالى..



1- الأوليمبى : 45 نقطة

2- حرس الحدود : 43 نقطة

3- أبو قير للأسمدة : 38 نقطة

4- كفر الشيخ : 38 نقطة

5- بلدية المحلة : 36 نقطة

6- دكرنس : 35 نقطة

7- المجد السكندرى : 32

8- المصرى السلومي : 32

9- المنصورة : 29

10- بايونيرز : 26

11- سبورتنج السكندري : 25

12- ألعاب دمنهور : 23

13- الحمام : 22

14- الزرقا : 15

15- الصيد بالمحلة : 11

16- الرجاء : 8