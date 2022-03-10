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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا: مواجهة الزمالك والوداد صعبة ونسعى للفوز بأي نتيجة

صدى البلد

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صعوبة مباراة الوداد المغربي المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام باستاد القاهرة.


وقال المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي:" توليت المسئولية منذ 3 أيام، وفاز الوداد في لقاء الذهاب بثلاثية، وليس معنى ذلك أن الزمالك مطالب بالفوز بثلاثية، حيث نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء".


وأضاف فيريرا أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز في لقاء الغد والحصول على الثلاث نقاط، موضحا أنه لا يستطيع إجراء مقارنة بين الجيل الحالي والجيل الذي تولى تدريبه في فترة ولايته الأولى.


وأشار فيريرا: " سأقوم بمثل ما فعلته في فترة تواجدي الأولى، وسيكون عملي هو ما قمت به وقتها، ولكن ستكون هناك متطلبات من كل لاعب".


وأوضح فيريرا أنه يجب أن يتم تطبيق تقنية الفيديو في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لأنه يعطي فرصة أكبر لتحقيق العدالة، والبطولة مهمة "للفيفا"، والعالم.


وتابع فيريرا بأن هناك ملاعب لا يتم فيها تطبيق تقنية الفيديو، لكن يجب أن يتم العمل على تطوير هذا الأمر، موضحا أن بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة شهدت مستويات جيدة من عدد كبير من اللاعبين وليس محمد صلاح فقط.


وشدد فيريرا:" يجب أن يكون هناك موقف من "كاف" بتطوير كرة القدم، واللاعب الذي يلعب في البطولات الأفريقية لا بد أن تكون لديه دوافع كبيرة، لأن هذا ما يفعله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حاليا.

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