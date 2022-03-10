أداء سلبي للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 7.54% ليغلق عند مستوى 10453.59 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 1867.41 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.32% ليغلق عند مستوى 2815.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 5.59% ليغلق عند مستوى 12932.83 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 4523.99 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 34 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 681.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.7%.

التعاملات

سجلت تعاملات المصريين نسبة 66.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، واستحوذ الأجانب على نسبة 23.2%، والعرب على 10%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 116.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 73.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 17.1%، وسجل العرب 9.2%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 3068.1 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 622.1 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.