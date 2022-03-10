عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء سلبي للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع

صدى البلد

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 7.54% ليغلق عند مستوى 10453.59 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 1867.41 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.32% ليغلق عند مستوى 2815.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 5.59% ليغلق عند مستوى 12932.83 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 4523.99 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 34 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 681.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.7%.

التعاملات 

سجلت تعاملات المصريين نسبة 66.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، واستحوذ الأجانب على نسبة 23.2%، والعرب على 10%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 116.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 73.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 17.1%، وسجل العرب 9.2%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 3068.1 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 622.1 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

Finanace Food Gorceries Real state مؤشرات البورصة مؤشرات البورصة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

الصحة: تخفيض عدد مستشفيات العزل دليل تراجع الإصابات وزيادة نسب الشفاء

التضامن : زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1400 جنيه | تفاصيل

الذهب يفقد 25 جنيهًا للجرام.. آخر تحديث لـ أسعار المعدن الأصفر

3 تحذيرات من الأرصاد .. عاصفة ترابية تضرب محافظة المنيا

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

عبد الرازق لرئيس طاجيكستان: نتمنى تعزيز آليات التعاون برلمانياً بين البلدين|صور

الاتحاد الأوروبي: بوتين فشل في غزو أوكرانيا

وفاة الأمريكي ديفيد بينيت صاحب أول عملية زراعة قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه "فيديو"

عامل نظافة بمطار القاهرة يعثر على 3 هواتف أيفون ومشغولات ذهبية..كيف تصرف؟

منها القمح والعدس.. ماذا يعني وقف تصدير المنتجات الغذائية للخارج 3 أشهر؟

روسيا تقرر حظر تصدير الطائرات والمسيرات والسيارات حتى نهاية 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

الظهور بمناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للقوات البحرية

طريقة عمل الشُريك بمذاق مختلف وأنواع عدة

فيديو

إلهام شاهين تدافع عن الإسلام بـ "طلوع الروح".. وبدلة رقص هند صبري|فيديوجراف

تقرير| الشتا راجع تاني.. درجات الحرارة ستصل لـ 8.. فيديو

30 عملاً درامياً .. تعرف على مسلسلات رمضان 2022 |فيديوجراف

شبيهة للنجمة يسرا تثير جدلا على السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ