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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 24 يتخطى 1000 جنيه

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة والجواهرجية، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس 10 مارس 2022، بعد سلسلة التراجع التي بدأها أمس على مرتين، لتستمر أسعار الذهب في التقلبات السريعة في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

ارتفع  سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 7 جنيهات كاملة ليسجل 1007 جنيها، ويصبح إجمالي التراجع خلال اليوم وأمس حوالي 25 جنيها لكل جرام، وذلك بحسب آخر تحديث عبر شاشات أسعار الذهب المحلية.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا كبيراً بمستهل تعاملات اليوم الخميس 10-3-2022، بحوالي 7 جنيهات، ليقلص الذهب من أسعار بعد أن شهدت موجهة من الارتفاعات خلال الأيام الماضية بمقدار وصل إلى 40 جنيها للأعيرة الأعلى.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس 10-3-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيچيبت جولد برايس توداي".

أسعار جرام الذهب اليوم  

وصل سعر جرام الذهب  من عيار 24 إلى 1007 جنيها بعد أن كان بالمستهل 999 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 881 جنيها بعد أن سجل 874 جنيها أمس، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 755 جنيها بعد أن كان 749 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 حوالي 587 جنيها للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم  

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  31,313 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,048 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,006,857 جنيه. 

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