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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد اختفاء 5 أيام..العثور علي طفل غارق بمصرف في المطرية

الطفل المتوفى
الطفل المتوفى

عثر أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية اليوم، على جثة طفل، في مصرف الطويل بمنطقة الجسر ‏الواقي، وتبين أنه كان متغيب منذ 5 أيام، وأبلغت أسرته بتغيبه، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يعثروا ‏عليه، وباستدعاء أسرته تعرفوا عليه من ملابسه، وبالفحص تبين أن الطفل كان ضعيف النظر وسقط من ‏أعلي كوبري خشبي في مياه المصرف ولعدم إجادته السباحة غرق به ولم يدري أحد بوفاته حتى ظهرت ‏جثته.‏
تبلغ لمأمور مركز  شرطة المطرية، من إدارة شرطة النجدة، بورود من أهالي مدينة المطرية بالعثور ‏على جثة طفل طافية في مياه مصرف الطويل في منطقة الجسر الواقي بمدينة المطرية ولبم يتمكن أحد من ‏التعرف عليه.‏
انتقل ضباط مباحث المطرية، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة الطفل، ونقلته سيارة الإسعاف إلي ثلاجة ‏حفظ الموتي بمستشفى المطرية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.‏
وتوصلت تحريات مباحث المطرية إلي وجود بلاغ منذ 5 أيام بتغيب طفل عن أسرته، وباستدعاء أسرة ‏الطفل المتغيب تعرفوا علي جثة الطفل من ملابسه نتيجة لتغير معالم الجثة كونه في المياه منذ حوالي 5 ‏أيام.‏
وتبين أن الطفل يدعي محمد العربي حريشة 10 سنوات، و كان يرتدي تي شيرت برتقالي وبنطلون ‏أسود ، وهي نفس المواصفات التي أبلغت به أسرته في محضر الشرطة، وأكدت أنه سليم عقليا، ولا يعاني ‏أي أمراض سوى ضعف نظره، وتغيب عن أسرته بمنطقة الجسر الواقي منذ عصر يوم الأحد الماضي .‏
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏

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