عثر أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية اليوم، على جثة طفل، في مصرف الطويل بمنطقة الجسر الواقي، وتبين أنه كان متغيب منذ 5 أيام، وأبلغت أسرته بتغيبه، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يعثروا عليه، وباستدعاء أسرته تعرفوا عليه من ملابسه، وبالفحص تبين أن الطفل كان ضعيف النظر وسقط من أعلي كوبري خشبي في مياه المصرف ولعدم إجادته السباحة غرق به ولم يدري أحد بوفاته حتى ظهرت جثته.
تبلغ لمأمور مركز شرطة المطرية، من إدارة شرطة النجدة، بورود من أهالي مدينة المطرية بالعثور على جثة طفل طافية في مياه مصرف الطويل في منطقة الجسر الواقي بمدينة المطرية ولبم يتمكن أحد من التعرف عليه.
انتقل ضباط مباحث المطرية، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة الطفل، ونقلته سيارة الإسعاف إلي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى المطرية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.
وتوصلت تحريات مباحث المطرية إلي وجود بلاغ منذ 5 أيام بتغيب طفل عن أسرته، وباستدعاء أسرة الطفل المتغيب تعرفوا علي جثة الطفل من ملابسه نتيجة لتغير معالم الجثة كونه في المياه منذ حوالي 5 أيام.
وتبين أن الطفل يدعي محمد العربي حريشة 10 سنوات، و كان يرتدي تي شيرت برتقالي وبنطلون أسود ، وهي نفس المواصفات التي أبلغت به أسرته في محضر الشرطة، وأكدت أنه سليم عقليا، ولا يعاني أي أمراض سوى ضعف نظره، وتغيب عن أسرته بمنطقة الجسر الواقي منذ عصر يوم الأحد الماضي .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
بعد اختفاء 5 أيام..العثور علي طفل غارق بمصرف في المطرية
عثر أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية اليوم، على جثة طفل، في مصرف الطويل بمنطقة الجسر الواقي، وتبين أنه كان متغيب منذ 5 أيام، وأبلغت أسرته بتغيبه، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يعثروا عليه، وباستدعاء أسرته تعرفوا عليه من ملابسه، وبالفحص تبين أن الطفل كان ضعيف النظر وسقط من أعلي كوبري خشبي في مياه المصرف ولعدم إجادته السباحة غرق به ولم يدري أحد بوفاته حتى ظهرت جثته.