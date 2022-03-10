طرق فرنسية للعناية بالبشرة.. تعرفي عليها

تتطلب العناية بالبشرة القيام بالعديد من الطرق للحصول على بشرة خالية من العيوب، ويشمل ذلك اتباع صيحات العناية بالبشرة من جميع أنحاء العالم .

وفي الآونة الأخيرة ، وجد روتين العناية بالبشرة الفرنسي اهتماما كبيرا من الفتيات.

فكل ما عليك ان تحدد نوع بشرتك وقد تركز علاجات الوجه الفرنسية على تخصيص علاجات لمتطلبات البشرة المختلفة وذلك من خلال استخدام مزيج من الكريمات والأمصال والمقشرات المحددة لضمان أن العلاجات تستهدف جميع المناطق الصحيحة.

الخطوة الثانية - نظف كل البقايا .. مثل معظم الإجراءات الأخرى ، يحتاج الوجه الفرنسي أيضًا إلى قائمة تبدأ بتنظيف المكياج أو الأوساخ بلطف حتى تكون بشرتك جاهزة لامتصاص جميع المكونات الصحية.

الخطوة الثالثة - استخدام التونر ..إن تجهيز وجهك بتونر معتدل ينعش البشرة دون الإضرار برطوبتها الطبيعية.

الخطوة الرابعة: التخلص من السموم بالطاقة الحرارية

الطاقة الحرارية جزء مهم للغاية من علاجات الوجه الفرنسية وبديل لجلسات البخار.. فقد يكون البخار شديد القسوة على البشرة ولكن الطاقة الحرارية أكثر لطفًا وتساعد على التخلص من السموم مما يترك البشرة نظيفة ومنتعشة.

الخطوة الخامسة : دلكي بشرتك تدليكا مريحا بالزيوت العطرية.. الفرنسيون مهووسون بالتدليك والزيوت الأساسية. يساعد استخدام مزيج من الزيوت لتدليك الجلد على إطلاق خصائص مهمة في خلايا الجلد ، ما يعزز التوهج.