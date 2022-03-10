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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

المخرج على عبد الخالق
المخرج على عبد الخالق

يخضع المخرج على عبد الخالق للعزل المنزلى بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية . 

وقال المخرج على عبد الخالق فى تصريحات لـ صدى البلد : انه يخضع حالياً للعزل المنزلى ، الا ان هناك طقم تمريض برافقة فى المنزل على مدار 24 ساعة . 

واضاف المخرج الكبير على عبد الخالق : ان الطبيب يتابع حالته يومياً فى المنزل ، ومؤكداً انه يحصل على جلسات أكسجين . 

على عبد الخالق فى سطور :

 

وكان قد قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان (أغنية على الممر) عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (على سالم)، وحقق الفيلم نجاحا فنيا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من مهرجان (كارلو فيفاري)، وجائزة من مهرجان (طشقند) السينمائي.

 شكل على عبد الخالق  خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف (محمود أبو زيد) في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: (العار) 1982، (الكيف) 1985، (جري الوحوش) 1987، (البيضة والحجر) 1990.

 بداية من التسعينات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها  المخرج على عبدالخالق ليتجه مع بداية الألفينات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: (نجمة الجماهير) 2003، (البوابة الثانية) 2009.

شادر السمك :

وكان قد أكد المخرج على عبد الخالق فى تصريحات سابقة لـ صدى البلد  انه ليست ضد إعادة تقديم فيلمه الشهير " شارد السمك " فى عمل تليفزيونى ، وذلك بعد ما تم  الإعلان عن هذا الأمر خلال الساعات الماضية . 


وتابع المخرج الكبير على عبد الخالق  ، لست منزعج من هذا الأمر ، ولا يمكن ان احجر على احد فهذا أمر طبيعى فى الدول الاجنبية وعلى راسها أمريكا ، فمن الممكن تقديم فيلم اوعمل ثم يتم تناول الموضوع ذاته فى عشرات المعالجات الدرامية المختلفة . 

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واستكمل على عبد الخالق : هذا أمر طبيعى فى الفن فهناك العديد من مسرحيات شكسبير تم تقديمها فى العديد من سينمات العالم سواء الفرنسية أو الامريكية او الاوربية . 


ويضيف على عبد الخالق : من حق الجيل الجديد من المخرجين تقديم ما يراه مناسب من خلال رؤيتهم المختلفة . 

فيلم شارد السمك تم تقديمه عام 1986 ، وهو من إخراج على عبد الخالق وبطولة الفنان الراحل أحمد زكى والفنانة القديرة نبيلة عبيد وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وقت عرضه .


فيلم شادر السمك تبدأ أحداثه حيت تواجه الأرملة (جمالات) بعد وفاة زوجها طمع التجار بشادر السمك، حيث يحاولون منعها من التجارة، ويحاربونها بكل السبل، حتى يقف بجانبها العامل البسيط (أحمد)، لتتزوجه ويبدأ في إدارة تجارتها وأموالها، لتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، حينما يقرر الزواج مرة أخرى.

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